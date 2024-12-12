İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika
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İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, çalışmalar sırasında bir anda çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

12.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:32
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İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

ÇÖKME ANI KAMERADA

5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında çökmesi büyük panik yaratırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.

İstanbul\'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

İstanbul, Güngören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Hasan null:
    İmamoğlu hani deprem çalışması yapacaktı bir deprem olsa İstanbul yerle bir olur beyfendinin umrunda değil 67 85 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Deprem olmadan çöküyor.. ötesi düşünmek bile istemiyorum 77 3 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    İstanbul dökülüyor resmen Allah muhafaza bir depremde ülke 100 yıl geriye gider 60 1 Yanıtla
  • murat atmaca:
    abi ne oluyor yaa,,heryer çökmeye başladı... bakanlık acil denetleme başlatmalı.. 42 0 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Rabbim yardımcımız olsun inşallah can kaybı yoktur 25 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    italya sokakları imamoğulalrınnın ikisinede güzel bırak istanbulu ne hali varsa görsün 12 13 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Beykoz daki binalarda böyle senelerdir imar gelecek diye bekliyoruz oysaki zengine öyle imar veriliyor ki Anadoluhisarı nda yapılan bir proje var şuanda fiyatlar iki milyon usd mış pehhh Beykoz çok değerli bir bölge anadoluda beş dönüm tarlan olacağına Beykoz da yüz metrekare arsan olsun 14 3 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Malllar is yaparsa boyle olur ne inlem var ne bisey 12 4 Yanıtla
  • Mehmet Pektazel:
    hey Allahım yarabbim ya Allah korusun ufak bir deprem olsa demekki vay halimize 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zamanında Tespit yapılmazsa olacağı bu 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika
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