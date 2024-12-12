İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında çökmesi büyük panik yaratırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika
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