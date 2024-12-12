İstanbul\'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

kuzeyli baba:

Beykoz daki binalarda böyle senelerdir imar gelecek diye bekliyoruz oysaki zengine öyle imar veriliyor ki Anadoluhisarı nda yapılan bir proje var şuanda fiyatlar iki milyon usd mış pehhh Beykoz çok değerli bir bölge anadoluda beş dönüm tarlan olacağına Beykoz da yüz metrekare arsan olsun