İstanbul Hava Sahası'nda Leylek Alarmı - Son Dakika
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İstanbul Hava Sahası'nda Leylek Alarmı

İstanbul Hava Sahası\'nda Leylek Alarmı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte leyleklerin göçü başladı. İstanbul Hava Sahası'nda bulunan leylek sürüleriyle ilgili olarak pilotlar uyarıldı ve kule görevlileri düzenlemeler yaptı. Bir uçağın pilotu leylek sürüsünü rapor etti ve diğer pilotlar da bilgilendirildi.

29.05.2024 17:00
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, SICAKLIKLARIN artmasıyla, leyleklerin göçü de başladı. Leyleklerin göç yolculuğu devam ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, İstanbul Hava Sahası'nda 'Leylek' alarmı verildi.

İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri bir biri ardına pilotları uyarmaya başladı. Olası çarpma tehlikelerine karşı kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. O anlar kule ile pilot arasındaki konuşmalara yansıdı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti. Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Hava Sahası'nı kullanan diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Pilot, Çevre, Havacılık, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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