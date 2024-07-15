İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca fotoğraf sergisi açıldı.
Havalimanının gidiş terminalinde düzenlenen sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.
İl Jandarma Komutanlığı personeli, sergiyi gezen yerli ve yabancı yolculara fotoğraflar hakkında bilgi verdi.
Yolcuların ve havalimanı çalışanlarının ilgi gösterdiği sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.
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