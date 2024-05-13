İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, valizinde yasaklı akrep, tarantula ve örümcek gibi endemik türler bulunan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini adliyeye sevk edildi. Operasyonda, yaklaşık 1500 endemik türde hayvan ele geçirilmişti.

13.05.2024 17:55
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(İSTANBUL) - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, valizinde, endemik tür olması nedeniyle yurtdışına çıkarılması yasak olan akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvanlar ele geçirilen Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bir şüpheli kişinin valizinde yapılan aramada, içinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp şişe ile 58 adet klipsli poşet içinde yaklaşık 1500 endemik türde akrep, tarantula, örümcek vb. hayvan ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelinin Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Prendini, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Havalimanı\'nda Kaçak Hayvan Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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