İstanbul Havalimanı\'nda Spotter Alanı Yeniden Açıldı

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için 2021 yılında faaliyete geçirdiği Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı meraklılarını yeniden ağırlıyor.

Havacılık veya uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen "spotting" tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken meraklılarının sayısı her geçen artıyor.

Fotoğraf tutkunlarının sezon açılışını beklediği, İstanbul Havalimanı'ndaki alan, bugünden itibaren meraklılarını yeniden ağırlayacak.

Havacılık fotoğrafçıları, iki haftada bir cumartesi günleri seyir terasında çekim yapabilecek.

Türkiye'de ilk kez kurulan İstanbul Havalimanı'ndaki spotter alanı "Pist 1" ve "Hava Trafik Kontrol Kulesi"ni gören hakim bir noktada yer alıyor.

Uçakları yakından görmek ve hava trafik kontrol kulesini fotoğraflamak isteyenler, bu alanı kullanmak için "https://www.istairport.com/havalimani/iga-spotter/" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruların haftalık değerlendirildiği sistemde alana girişler, geçici apron kartıyla gerçekleştirilecek.

Havalimanındaki spotter alanını geçen yıl 546 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.