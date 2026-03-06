Beykoz Belediye Başkanvekili Gürzel'e Satış Yetkisi Veren Belediye Meclisi Kararına Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma

(İSTANBUL)- İstanbul 7. İdare Mahkemesi, CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e belediyenin SSK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı yetkisi veren belediye meclisi kararının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Özlem Vural Gürzel, Belediye Başkanvekili seçilmişti. Gürzel, Eylül 2025 tarihinde AK Parti'ye geçmiş, ilçe meclisinde CHP çoğunluğu kaybetmişti. Gürzel, AK Parti'ye geçtikten yaklaşık 1 ay sonra, belediye ve belediyeye ait şirketlerin SSK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışıyla ilgili belediye meclisinden 10 Ekim 2025 tarihinde yetki almıştı.

CHP'li belediye meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ve Burak Korkmaz, yetki devrinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle idare mahkemesine dava açmıştı.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince Belediye Meclisi'ne yetki tanındığı, yetkinin devrine ilişkin düzenlemenin yer olmadığını belirterek, dava konusu 10 Ekim 2025 tarihli meclis kararının hukuka aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.