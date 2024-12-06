İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nde Bayrak Değişimi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emekliye ayrılmasının ardından Selami Yıldız görevi devraldı. Yıldız, İstanbul'un güvenliği için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

06.12.2024 12:46  Güncelleme: 12:52
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İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emekliye ayrılmasının ardından, görevi Selami Yıldız devraldı. Bugün düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Yıldız, " İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dün akşam yayınlanan kararname ile yaş haddinden emekliye ayrıldı. Aktaş'ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı. Yıldız, bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen tören ile görevi Zafer Aktaş'tan devraldı.

YILDIZ: MÜCADELEMİZDE HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ

Emekliye ayrılan Zafer Aktaş'a çiçek takdim ederek 45 yıldır yaptığı hizmetler için teşekkür eden Selami Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadelemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

AKTAŞ: VATANIMA VE MİLLETİME HİZMET ETME ŞEREFİNE NAİL OLDUM

Emekliye ayrılan Zafer Aktaş ise, "15 Haziran 2020 tarihinde atanmış olduğum İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden emeklilik gerekçesiyle ayrılıyorum, yaş haddi gerekçesiyle. 4 buçuk yıl İstanbul'un huzuru ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sizlerin destekleri ve sevgili arkadaşlarımla beraber canla başla görev yaptık. Bu görev süresince bizden desteklerinizi esirgemediniz. Her daim yanımızda oldunuz. 1979 yılında teşkilata girdim. Yaklaşık 45 yıllık bir süre zarfında, bu teşkilat içerisinde mensubu olmaktan gurur duyduğum vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail oldum. Teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz daha evvelden adına halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul'daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Selami Yıldız, Zafer Aktaş, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika

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