İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: \'Tüm ilçelerimizde uygulamalarımıza devam edeceğiz\'

İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, - İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'de yapılan uygulamaya katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, "Tüm ilçelerimizde sokak sokak cadde cadde uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamaya Narkotik arama köpeği de katıldı. İl Emniyet Müdürü Yıldız, durduralan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Uygulama noktasında basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru şiarıyla bugün de Ümraniye ilçemizdeyiz. 24 uygulama noktasında 142 ekibimizle asayiş, narkotik, önleyici hizmet ve trafik ekimizle sahadayız. Ümraniye ilçemizde 2024 yılında firari bir şahsı yakalama çalışmalarında çıkan çatışmada şehit olan başta Şeyda Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbulumuzun 4'üncü büyük ilçesi olan Ümraniyemiz ve tüm ilçelerimizde sokak sokak, cadde cadde uygulamalarımıza devam edeceğiz. Bu uygulamalarda fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.