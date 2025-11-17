İstanbul İtfaiyesi 6 Yılda Yenilendi: Kadın İtfaiyeci Sayısı Arttı, Eğitim ve Müdahale Kapasitesi Güçlendi - Son Dakika
İstanbul İtfaiyesi 6 Yılda Yenilendi: Kadın İtfaiyeci Sayısı Arttı, Eğitim ve Müdahale Kapasitesi Güçlendi

17.11.2025 15:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul İtfaiyesi, 2019–2025 döneminde yeni istasyonlardan ağır kentsel arama ekiplerine, modern eğitim merkezlerinden güçlü teknik altyapıya kadar pek çok yatırımı hayata geçirdi. 285 kadın personelin görev yaptığı teşkilat, afetlere müdahalede Türkiye’nin en donanımlı birimleri arasına girdi.

İBB İtfaiyesi, son altı yılda yürüttüğü kapsamlı yatırımlarla hem afetlere hazırlık kapasitesini hem de sahadaki müdahale gücünü önemli ölçüde artırdı. Bu dönemde; yeni istasyonlar hizmete alınırken filoya 134 araç eklendi, ağır seviye arama kurtarma ekipleri kuruldu, modern eğitim merkezleri açıldı ve kadın personelin görev aldığı birimlerin sayısı genişledi.

İstanbul İtfaiyesi'nde bugün 285 kadın personel, hem sahada hem de idari birimlerde aktif görev yapıyor. Kadın istihdamının güçlenmesiyle birlikte ekiplerin saha koordinasyonu ve operasyonel çeşitliliğinde önemli bir ilerleme sağlandığı belirtiliyor.

15 yeni istasyon, 5 yenilenen hizmet binası

2019–2025 döneminde kentin dört bir yanında toplam 15 yeni itfaiye istasyonu hizmete açıldı. Mevcut 5 istasyon ise güncel standartlara uygun şekilde yenilendi. Bu yatırımların, hem olaylara müdahale süresini kısalttığı hem de afet anlarında bölgesel koordinasyonu güçlendirdiği ifade ediliyor.

134 yeni araç filoya katıldı

Ambulans, merdiven, su ikmal ve müdahale araçlarından oluşan 134 yeni araç, İstanbul İtfaiyesi filosuna dahil edildi. Araç yatırımlarıyla filo yaş ortalaması 16'dan 12'ye indirildi. Böylece, kent genelinde operasyonel hız ve etkinlik artırıldı.

Yeni ilk yardım eğitim merkezi açıldı

Simülasyon laboratuvarları, eğitim sınıfları ve amfisiyle donatılan modern İlk Yardım Eğitim Merkezi, 2024'te hizmet vermeye başladı. Merkezde, profesyonel itfaiyecilerin yanı sıra İstanbul halkına yönelik eğitim programları yürütülüyor.

İBB İtfaiyesi'nin 2023 yılında başlattığı Herkes İçin İlk Yardım Projesi, kentin tüm mahallelerinde temel ilk yardım bilgisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Projenin ilk iki yılında binlerce İstanbullu eğitim aldı.

K-9 arama kurtarma ekibi depremlerde etkin rol aldı

Sertifikalı arama köpekleri ve eğitmen personeliyle görev yapan K-9 Arama Kurtarma Ekibi, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalarda kritik rol üstlendi. Ekip, doğada ve enkazda kayıp canlıların yerini tespit ederek pek çok afette görev aldı.

Kurulan beş ekipten üçü, AFAD tarafından "Ağır Seviye" akreditasyonuna layık görüldü. Diğer ekiplerin akreditasyon süreçleri planlı şekilde sürüyor.

İtfaiye eğitim ve simülasyon merkezi: Türkiye'nin en gelişmiş eğitim altyapılarından biri

2021'de Maltepe'de faaliyete geçen merkez, araç ve taktik simülatörleri ile itfaiyecilerin gerçek afet senaryolarında eğitim almasını sağlıyor. Merkez, Türkiye'nin en gelişmiş eğitim altyapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Mobil destek araçları afet bölgelerinde kullanılıyor

2023 depremlerinde Hatay'da aktif kullanılan iki mobil yaşam dorsesi, afet sahasında personelin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladı. 2021'den itibaren görev yapan Mobil Haberleşme Aracı ise afet anlarında Türkiye'nin her noktasında kesintisiz iletişim kurabilen bir komuta merkezi olarak kullanılıyor.

Temiz Hava Solunum Seti Kalibrasyon Merkezi 2024'te hizmete girdi

İBB İtfaiyesi personelinin kullandığı solunum setlerinin test ve kalibrasyonunun kurum içinde yapılabilmesi için Kağıthane'de kurulan modern merkez 2024 yılında faaliyete geçti. Merkezin, İstanbul İtfaiyesi'nin teknik kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

