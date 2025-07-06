İstanbul İtfaiyesi Anız Yangınlarına Dikkat Çekti

İstanbul İtfaiyesi, anız yakımı sırasında oluşan alevlerin ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, son 5 yılda 443 anız yangını çıktığı belirtilerek 2021'de 109, 2022'de 88, 2023'te 105 olan anız yangını sayısının 2024'te 126'ya yükseldiği, 2025 yılının ilk 6 ayında ise 15 anız yangınına müdahale edildiği bildirildi.

Anız yangınlarının İstanbul'da genellikle mayıs-eylül ayları arasında çıktığı belirtilen açıklamada, son 5 yılda Silivri'nin, 272 anız yangınıyla en fazla vakanın yaşandığı ilçe olduğu, Çatalca'da 56, Büyükçekmece'de 55, Arnavutköy'de 24 anız yangını çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, özellikle kırsal ve tarımsal alanların yoğun olduğu bu bölgelerde anız yangınlarının daha sık yaşandığı aktarıldı.

İstanbul İtfaiyesinin, özellikle yaz aylarında artış gösteren anız yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunduğu açıklamada, anız yakımı sırasında oluşan alevlerin ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçrama riskine dikkati çekildi.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve düşük nem koşullarında, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bu yangınların, ormanlar için telafisi güç zararlara yol açarken, aynı zamanda yerleşim alanlarını tehdit ederek can ve mal güvenliğini tehlikeye atabildiği belirtildi.