İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir il sınırları içinde meydana gelen 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı.
Susurluk Balıklıdere viyadüğünde sürücü S.A.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GTJ 294 cip refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.
Aynı bölgede F.S. idaresindeki 34 GCL 712 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İki Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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