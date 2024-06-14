İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akşam saatlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket etmesiyle birlikte özellikle Bursa'dan İzmir istikametine kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Bazı bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Güzergah üzerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

14.06.2024 22:29
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilcilerden dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.

Özellikle Bursa'dan İzmir istikametine kilometrelerce araç yoğunluğu oluşurken, bazı bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Güzergah üzerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor. Polis ekipleri de trafik akışını rahatlatmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

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