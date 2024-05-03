İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, bir araç bariyerlere çarptıktan sonra yardım etmek için duran diğer araçlara ve yayalara çarptı. Yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

03.05.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Otoyolda seyir halindeki 34 EEH 705 ve 35 MOK 91plakalı araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, bariyerlere çarpan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu.

Bu sırada, Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.

Feci kazada Kadir Kahraman (69), Ayfer Kahraman (56) ve Murat Alak (47) hayatını kaybetti, Mehmet Porsuk, Nizamettin E. (37) ve Ercan S. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Jandarma, trafik, İzmir, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 00:19:28. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement