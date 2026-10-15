İstanbul Kağıthane Gültepe\'de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yaralanan yok

İstanbul Kağıthane Gültepe'de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde dün etkili olan sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Gece boyunca aralıklarla süren yağışın ardından meydana gelen çökmede yaralanan olmadı; evde hasar oluştu ve ekipler bölgede çalışma başlattı.
Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da dün etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Bölgeye gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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