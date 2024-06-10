İstanbul'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı

Geniş Video İzle

İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde yaşlılara eziyet eden çalışanın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alınan huzurevi çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kavacık'ta bir huzurevinde yaşlılara eziyet eden kişi tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucunda şüpheli huzurevi görevlisi olduğu belirlendi.

HUZUREVİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde skandal görüntüler kaydedildi. Huzurevindeki bir çalışan, yaşlılara eziyet etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti.

EZİYET EDEN HUZUREVİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri" başlığıyla yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı. Açıklamaya göre emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir.

Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız."

İstanbul'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı
İstanbul\'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, İnceleme, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sabri İnce: Bu ne yaa. Huzur evlerinde çocuk bakım yerlerinde çalışan kişilerde "Psiko teknik" yapılmalı , bu uygulama her yıl yenilenmeli 28 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Sevmiyorsan yapma bu işi zorlamı yaptırıyorlar 17 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: ya bu adamı tutuklanmıştır güzel bu adamın başındaki amire memurun müdürü yetkilisi bunlar ne iş yapar acaba ya bunlardan niye birkaç kişiyi tutuklamıyorlar 12 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Kavacık Anadoluhisarı Göztepe Göksu oysaki istanbul un en elit kesimleri buralar nasıl böyle bisey olabilir 5 0 Yanıtla
    Nuriye Gunal: o elit lige bakmıyor vicdan mesele si vicdansız sa bi insan elityerde olsa herseyi yapar 0 0

09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:59:27. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement