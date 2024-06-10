İstanbul\'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı

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İstanbul Kavacık'ta bir huzurevinde yaşlılara eziyet eden kişi tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucunda şüpheli huzurevi görevlisi olduğu belirlendi.

HUZUREVİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde skandal görüntüler kaydedildi. Huzurevindeki bir çalışan, yaşlılara eziyet etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti.

EZİYET EDEN HUZUREVİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri" başlığıyla yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı. Açıklamaya göre emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir.

Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız."