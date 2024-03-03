İstanbul Küçükçekmece\'de 19 aracın lastiği kesildi, şüpheliler yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde, sabah araçlarının yanına gelen vatandaşlar araç lastiklerinin kesildiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede sokakta park halindeki 19 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi.

Emniyet görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; olay yeri ve çevresindeki kamera görüntüleri incelendi. Kimlik bilgileri belirlenen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli kişilerin yol boyunca araçlara zarar vererek ilerledikleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Bir süre sonra olayda kullandıkları bıçak ile birlikte yakalanan şüphelilerin alkol etkisiyle böyle bir saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Şüpheliler "mala zarar verme" suçundan adli makamlara sevk edilecek.