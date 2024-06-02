İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın inşaatında hatalar tespit edildi - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın inşaatında hatalar tespit edildi

İstanbul Küçükçekmece\'de çöken binanın inşaatında hatalar tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de yıkılan binanın inşaatında yapılan hataları açıkladı. Bakan Özhaseki, binanın mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğini, yapımında deniz kumu kullanıldığını ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığını belirtti. İncelemelerin devam ettiği bildirildi.

02.06.2024 13:52
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de yıkılan binaya ilişkin, "1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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