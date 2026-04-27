İstanbul mahkemelerinde 2025'te 1 milyon 62 bin 817 dosya karara bağlandı

Adalet Bakanlığı'nın 'Adalet İstatistikleri 2025' kitabına göre, İstanbul'daki mahkemelerde geçen yıl yoğun bir yargı faaliyeti gerçekleşti. Ceza mahkemelerinde 696 bin 384 dosya ele alındı; bunların 367 bin 390'ı karara bağlandı. 733 bin 746 sanık ve 1 milyon 803 bin 953 suç kaydedildi. Hukuk mahkemelerinde 1 milyon 68 bin 946 dosya işlem gördü; 586 bin 684'ü sonuçlandı. Vergi mahkemelerinde 69 bin 471, idare mahkemelerinde 90 bin 478 dosya ele alındı. Toplamda ilk derece mahkemelerinde 1 milyon 62 bin 817 dosya karara bağlandı.

Bölge adliye mahkemelerinde 650 bin 666 dosya işlem gördü; 304 bin 282'si karara bağlandı. Bölge idare mahkemelerinde 91 bin 148 dosyadan 80 bin 809'u sonuçlandı. Cumhuriyet başsavcılıklarında 2 milyon 627 bin 252 dosya incelendi; 965 bin 309'u sonuçlandı. 3 milyon 112 bin 305 şüpheli hakkında 5 milyon 227 bin 972 suçtan işlem yapıldı. Sonuçlanan soruşturmalarda 571 bin 768 kovuşturmaya yer olmadığı, 239 bin 215 kamu davası açılması kararı verildi.