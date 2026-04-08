İstanbul Mahkemesi, Ayşe Barım'ın Gezi'deki Rolüne İlişkin Gerekçeli Kararı Açıkladı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, menajer Ayşe Barım'a 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararını yayımladı. Kararda, Gezi Parkı protestolarının planlı olduğu ve Barım'ın süreçte aktif rol aldığı ifade edildi.

Mahkeme gerekçeli kararında, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı protestolarında sahada aktif planlama, organizasyon ve eylem yönlendirmelerinde bulunduğunu belirtti. Bu faaliyetlerin suçun icrasını kolaylaştırdığı vurgulandı. Barım, bu suçlamayla yargılanmış ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezada indirim uygulanırken, Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi.

Gerekçeli kararın önemli bir bölümünde Gezi Parkı protestoları ve bu süreçte açılan davalara ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Mahkeme, Gezi Parkı protestolarını 'önceden planlanmış bir kalkışma hareketi' olarak nitelendirdi ve olayların anlık bir tepki olmadığını, hazırlıklarının iki yıl öncesine dayandığını ifade etti. Kararda ayrıca, Barım'ın Gezi davası hükümlülerinden Osman Kavala ile görüşmesine ve protestolara katılan kişilere ödeme yapıldığına ilişkin iddialara da yer verildi.

Mahkeme, Barım'ın toplumda yeri olan sanatçılar aracılığıyla vatandaşları eylemlere yönlendirdiğini belirtti. Ayrıca, eylemlere katılan sanatçıların kendi rızalarıyla protestoya gittiği ifadelerin samimi olmadığını vurguladı. Kararda, Barım'ın 'yardım eden' sıfatıyla suçu işlediği anlaşıldığından, cezanın alt sınırdan belirlendiği ve çeşitli faktörler göz önüne alınarak indirim uygulandığı açıklandı.