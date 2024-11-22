İstanbul Maratonu'ndan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na 13 Sporcu Katılma Hakkı Kazandı

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda derece yapan 13 sporcu, 2025'te yapılacak New York Maratonu kapsamında koşulacak Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na 40 binden fazla kişi katılırken maratonda rekorlara da imza atıldı. 4 bin 156 kişi ile maratonda "bitiren koşucu rekoru" 10 yıl sonra kırılmış oldu.

Bağış konusunda da rekorların kırıldığı maratonda 13 sporcu, 2025'te New York Maratonu'nda Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Söz konusu sporculara Tokyo, Berlin, Boston, Londra, Chicago, New York ve Sidney'den oluşan yedi maratonluk seriyi bünyesinde barındıran Abbott World Marathon Majors tarafından gerekli onay verildi.

40 yaş üzeri sporcular katılabilecek

İlk olarak 2021 yılındaki Londra Maratonu kapsamında koşulan ve o tarihten itibaren her yıl düzenlenmeye başlanan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na Türkiye'den katılmak için İstanbul Maratonu'nda koşup, belirlenen dereceyi elde etmek gerekiyor. Şampiyonaya 40 yaş ve üzeri koşuculardan, yaş gruplarına göre en iyi dereceyi yapanlar katılabilecek.

2025 Yaş Grubu Dünya Şampiyonası, 2 Kasım 2025'te New York Maratonu ile birlikte düzenlenecek. Şampiyonada koşmaya hak kazanan sporcular Hasan Uludağ, Necdet Kökçü, Recep Uluışık, Salih Dursun, Murat Kaya, Ahmet Bayram, Svetlana Kaya, Nikolay Maurin, Kenneth Kiprop Kipkemoi, Barbara Lyons, Anne Thomsen, Margus Kiviruut ve Ulyana Sharikova'dan oluşuyor.