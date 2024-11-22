İstanbul Maratonu'ndan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na 13 Sporcu Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Maratonu'ndan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na 13 Sporcu Katılma Hakkı Kazandı

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda derece yapan 13 sporcu, 2025'te New York Maratonu'nda gerçekleştirilecek Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Maratonda 40 binden fazla kişi yer alırken, bitiren koşucu rekoru da kırıldı.

22.11.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda derece yapan 13 sporcu, 2025'te yapılacak New York Maratonu kapsamında koşulacak Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na 40 binden fazla kişi katılırken maratonda rekorlara da imza atıldı. 4 bin 156 kişi ile maratonda "bitiren koşucu rekoru" 10 yıl sonra kırılmış oldu.

Bağış konusunda da rekorların kırıldığı maratonda 13 sporcu, 2025'te New York Maratonu'nda Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Söz konusu sporculara Tokyo, Berlin, Boston, Londra, Chicago, New York ve Sidney'den oluşan yedi maratonluk seriyi bünyesinde barındıran Abbott World Marathon Majors tarafından gerekli onay verildi.

40 yaş üzeri sporcular katılabilecek

İlk olarak 2021 yılındaki Londra Maratonu kapsamında koşulan ve o tarihten itibaren her yıl düzenlenmeye başlanan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na Türkiye'den katılmak için İstanbul Maratonu'nda koşup, belirlenen dereceyi elde etmek gerekiyor. Şampiyonaya 40 yaş ve üzeri koşuculardan, yaş gruplarına göre en iyi dereceyi yapanlar katılabilecek.

2025 Yaş Grubu Dünya Şampiyonası, 2 Kasım 2025'te New York Maratonu ile birlikte düzenlenecek. Şampiyonada koşmaya hak kazanan sporcular Hasan Uludağ, Necdet Kökçü, Recep Uluışık, Salih Dursun, Murat Kaya, Ahmet Bayram, Svetlana Kaya, Nikolay Maurin, Kenneth Kiprop Kipkemoi, Barbara Lyons, Anne Thomsen, Margus Kiviruut ve Ulyana Sharikova'dan oluşuyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Maratonu, İş Bankası, New York, İstanbul, Etkinlik, Türkiye, Magazin, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Maratonu'ndan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na 13 Sporcu Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:31:08. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Maratonu'ndan Dünya Yaş Grubu Şampiyonası'na 13 Sporcu Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.