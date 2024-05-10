İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek için oturma eylemi düzenliyor

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İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin, Filistin'e destek amacıyla düzenlediği oturma eylemi, 5'inci gününde devam etti.

Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübü tarafından düzenlenen oturma eylemi için öğrenciler, cuma namazının ardından Güney Kampüs'te bir araya geldi.

Boyunlarına kefiye takıp, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyan öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlarla oturma eylemini sürdürdü.

Öğrenciler, rektörlüğe verilmek üzere, boykot edilen İsrail ürünlerinin üniversitede satılmaması için imza topladı.