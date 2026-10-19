İstanbul merkezli 14 ilde üreme hücresi operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 14 ilde üreme hücresi operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 14 ilde üreme hücresi operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 14 ilde üreme hücresi ticaretine yönelik operasyonda 3'ü doktor, 32'si donör 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 41 kadın donörün KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a 811 kez gittiği, yaklaşık 2 milyon avroluk para trafiği oluştuğu belirlendi.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı "üreme hücresi" ticaretine yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirledi.

Kadınların yumurtalıklarının tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkardı.

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini tespit eden ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirledi.

Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü doktor, 4'ü organizatör ve 32'si donör olmak üzere 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı üreme hücresi ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takipler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, kargo bilgileri, banka hareketleri, HTS analizleri, hava yolu uçuş bilgileri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller incelendi.

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de bulunan donörlerden üreme hücresi temin etmek amacıyla bu kişilerin muayenelerini yapan, ilaç tedavisine başlanmasını sağlayan ve uygun hale getirilen donörlerin KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'daki bağlantılı klinikler aracılığıyla yurt dışına çıkışlarını koordine eden şüphelilerin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, yurt dışındaki kliniklerde üreme hücreleri alınan donörlere ödeme yaptıkları ve bu ticaretten maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında 41 kadın donör tarafından toplam 811 kez üreme hücresi satışı gerçekleştirildiği ve üreme hücresinin 60 ila 80 avro karşılığında satıldığı tespit edildi.

MASAK kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise donörlere yapılan ödemeler, bu kişilerin yurt dışı seyahatleri için alınan uçak biletlerine ilişkin işlemler ve şüphelilerin kendi aralarındaki para transferleri belirlendi.

Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "organ ve doku ticareti" ve "2238 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 53 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, operasyona ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: AA
OperasyonGürcistanİstanbul3. SayfaKıbrısGüncelSuçSon Dakika

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