İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, aralarında 2 doktorun da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

27.08.2024 12:17
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, aralarında 2 doktorun da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bir kamu hastanesindeki ecza depolarından yasa dışı yollarla alınan ilaçların satıldığını, kaçak yollarla ülke içerisinde ilaç ticaretinin yapıldığını, ülkeye kaçak yollarla getirilen botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığını belirledi.

Çalışmaların ardından zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktorun da olduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 1547 botoks ve dolgu ürünü ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, uyuşturucu ile yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA

istanbul, Güvenlik, Suç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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