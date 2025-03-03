İstanbul Milletvekili'nden Dolandırıcılık Düzenlemesi

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(ANKARA) - Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158'inci maddesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasından dolayı mağdur olanlar için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Birol Aydın yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde, özellikle gençlerin suçsuz bir şekilde dolandırıcılıkla ilişkilendirilmelerinin toplumsal bir sorun haline geldiğini kaydetti. TCK'nın 158'inci maddesi (f) bendine giren nitelikli dolandırıcılık suçlarının, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle işlendiğini ifade eden Birol Aydın, birçok gencin bu suçları işlemiş gibi gösterilerek, mağduriyet yaşadığını belirtti.

Aydın'ın bu amaçla TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, TCK'nin 158'inci maddesinin (f) bendi kapsamında yer alan suçların, uzlaştırma müessesesi kapsamında ele alınmasını öngörüyor. Bu düzenleme sayesinde, gençlerin suçsuz oldukları bir süreçte, mağduriyetlerin daha hızlı giderilmesi, böylece haksız yere ceza almış gençlerin cezalandırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.