İstanbul Modern'den 'Sanat Yolunda' Programı - Son Dakika
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İstanbul Modern'den 'Sanat Yolunda' Programı

Türkiye'nin dört ilinden genç sanatçılara yönelik eğitim programı başlatıldı.

07.02.2025 16:47
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İstanbul Modern, Türkiye'nin çeşitli illerinden güzel sanatlar mezunlarına yönelik "Sanat Yolunda" adlı yeni bir eğitim programı başlatıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Nescafe desteğiyle gerçekleştirilen proje, katılımcıların profesyonel gelişimlerini desteklemeyi ve sanat eğitiminde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sanat tarihçileri, akademisyenler ve sanatçıların geliştirdiği eğitim programı, ilk yılında Nevşehir, Trabzon, Mardin ve Van'da düzenlenecek atölye çalışmalarıyla çevrim içi eğitimlerden oluşuyor.

Program, katılımcıları modern ve çağdaş sanatın tarihsel gelişimi, farklı disiplinlerle ilişkisi, düşünce tarihi ve siyasal-toplumsal dönüşüm gibi konuları ele alan seminer ve paneller aracılığıyla kuramsal çalışmalar yapmaya davet ediyor.

Katılımcılar sanatsal üretim yapabilecek

Modern ve çağdaş sanatın teorik temellerine dair bilgiler sunacak sanat tarihi seminerleri, Doç. Dr. Seda Yavuz, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Ebru Yetişkin tarafından düzenleniyor.

Doç. Dr. Fırat Arapoğlu yönetiminde yürütülecek panel programı ise sanat atölyeleri için belirlenen temalar ışığında gerçekleştirilecek.

Sanatçılar tarafından yönetilecek atölyelerde de katılımcılar, yaratıcı süreçlere dahil olarak sanatsal üretim yapabilecek.

Başvurular başladı

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden kayıtların alındığı programa, resim, heykel ve seramik gibi sanat dallarında lisans veya yüksek lisans öğretimini tamamlamış, 35 yaş altı ve belirtilen dört şehirde ikamet edenler katılabiliyor.

Başvuru için gereken koşulları sağlayan ilk 100 başvurunun kabul edileceği programı tamamlayanlar, "İstanbul Modern 'Sanat Yolunda' Eğitim Programı Katılım Belgesi" almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, "Müze olarak, İstanbul'da sunduğumuz sanat eğitimi imkanlarını, fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla İstanbul dışına taşımayı istedik. Özellikle güzel sanatlar bölümlerinden mezun olup, kariyerlerine devam edemeyen gençlere, paylaşım odaklı öğrenme deneyimi sunarak profesyonel gelişimlerini desteklemeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Modern'den 'Sanat Yolunda' Programı - Son Dakika

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