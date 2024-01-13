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İstanbul Modern'in yeni binası 2024'ün Harika Eserleri listesinde - Son Dakika
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İstanbul Modern'in yeni binası 2024'ün Harika Eserleri listesinde

İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni binası, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest'in belirlediği '2024'ün Harika Eserleri' listesinde yer aldı. Müze binası, cesur ve şık tasarımıyla övgü topladı ve günümüzün en dikkat çekici yapıları arasında yer aldı.

İstanbul Modern\'in yeni binası 2024\'ün Harika Eserleri listesinde
13.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:41
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İstanbul Modern'in yeni binası, 100 yıldan fazla süredir yayımlanan ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest'in belirlediği "2024'ün Harika Eserleri" listesinde yer aldı.

Müze'den yapılan açıklamaya göre, Renzo Piano imzalı yeni müze binası, günümüzün en cesur mimari ve tasarım örneklerinin yer aldığı 18 yapı arasına girdi.

Architectural Digest'in her yıl açıkladığı ve "Harika Eserler (Works of Wonder)" listesi olarak da bilinen "2024 WoW List"ine giren İstanbul Modern'in yeni binasının hem endüstriyel hem de şık tasarımından övgüyle bahsedildi.

İstanbul Modern'in yeni müze binasının da olduğu listede, açılışı büyük ses getiren ve dünyanın en büyük LED küresi olarak tanımlanan Las Vegas'taki Sphere'den Madrid'deki Kraliyet Koleksiyonları Galerisi ve Hiroşima'daki Simose Sanat Müzesi'ne, dünyanın dört bir yanından 18 yapı yer alıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul Modern'in yeni binası 2024'ün Harika Eserleri listesinde - Son Dakika


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