İstanbul Modern Sinema\'da \'Biz de Varız!\' programı başlıyor

İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programı kapsamında, 11-25 Ocak arasında 15 film gösterilecek.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11. kez düzenlenen program, Türk sinemasından hikayeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden bir seçki sunuyor.

Belgeselden kurmacaya, keşif filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara uzanan "Biz de Varız!" programındaki gösterimler, filmlerin yönetmenleri ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Prömiyerlerini Berlinale, Rotterdam ve Tokyo gibi prestijli film festivallerinde yapan yapımların da yer aldığı programda, 15 film izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, seçkide festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşacak filmler arasında "Cam Perde", "Yüzleşme", "Açık Kapılar Ardında" ve "Karganın Uykusu" olduğunu belirtti.

Turan, "Türkiye sinemasının 2023 yılında öne çıkan filmlerini ekip katılımlı gösterimlerle bir araya getirdiğimiz 'Biz de Varız!' programını dört yıl aradan sonra yine sinema salonuna taşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Programda, kadın olarak yaşam mücadelesinden günümüzün inşaat işçiliğine, toplum içindeki ayrımcılıktan mülteci gerçeğine uzanan farklı konular karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Biz de Varız!" programında bu yıl beş belgesel gösterilecek

"Biz de Varız!" programında bu yıl beş belgesel de izleyiciyle buluşuyor. Belgesellerden öne çıkanlar arasında Derviş Zaim'in "Tavuri" ve Somnur Vardar'ın geçen yıl İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan "Boşlukta" yapımı bulunuyor.

Program kapsamında Alpgiray M. Uğurlu'nun "Açık Kapılar Ardında" filmi 11 Ocak'ta saat 15.30 ve 13 Ocak'ta saat 13.00'te, Melisa Önel'in yönettiği "Aniden" 20 Ocak'ta saat 15.30 ve 25 Ocak'ta saat 18.00'de, Önder Esmer'in belgeseli "Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onar Kutlar" 18 Ocak'ta saat 13.00'te, Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmi 20 Ocak'ta saat 13.00'te, "Boşlukta" belgeseli 14 Ocak'ta saat 15.30 ve 20 Ocak'ta saat 18.00'de, Fikret Reyhan'ın "Cam Perde" filmi 11 ve 13 Ocak'ta saat 18.00'de, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi 19 Ocak'ta saat 19.00'de, Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu" filmi 21 Ocak'ta 13.00'te, Fırat Özeler'in "Kavur" belgeseli 18 Ocak'ta saat 18.00'de, Ayşe Polat'ın "Kör Noktada" filmi 13 Ocak'ta saat 15.30 ve 14 Ocak'ta saat 18.00'de, Umut Subaşı'nın "Sanki Her şey Biraz Felaket" filmi 11 ve 14 Ocak'ta saat 13.00'te, Mehmet Güreli'nin yönetmenliğini üstlendiği "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeseli 18 Ocak'ta saat 15.30'da, Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli 21 ve 25 Ocak'ta saat 15.30'da, Erol Afşin'in "Yanıyor" filmi 21 Ocak'ta saat 18.00'de ve Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" filmi 25 Ocak'ta saat 13.00'te gösterilecek.