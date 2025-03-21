İstanbul Photo Awards 2025 Kazananları Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul Photo Awards 2025 Kazananları Açıklandı

İstanbul Photo Awards 2025'te Filistinli Saeed Jaras'ın fotoğrafı 'Yılın Fotoğrafı' seçildi.

21.03.2025 11:16
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025" kazananları belirlendi.

Yarışmaya yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü.

Fotoğrafta, bir anne ve baba, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çadırlarını hedef alan bir İsrail hava saldırısında öldürüldükten sonra çocuklarına sarılıyor.

Ödüller, uluslararası jüri tarafından çevrim içi oturumda belirlendi

Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana 20 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelen İstanbul Photo Awards'un kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından çevrim içi oturumda belirlendi.

Jüride bu yıl National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer ile foto muhabirleri Ahmet Sel ve Fırat Yurdakul yer aldı.

"Seri Haber" kategorisinde Agence France Press (AFP) fotoğrafçısı Omar Al-Qattaa, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını konu alan serisiyle birinciliğe layık görüldü.

Brezilyalı sörfçü Gabriel Medina'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir dalga yakaladıktan sonra verdiği tepkiyi belgeleyen eseriyle Agence France Press'li (AFP) fotoğrafçı Jerome Brouillet, "Tekil Spor" kategorisinde birinciliği aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bireysel finallerde 3 altın madalya kazanan ve takımının da altın madalya kazanmasına öncülük eden Amerikalı jimnastikçi Simone Biles'i konu alan çalışma, "Seri Spor" kategorisinde Reuters fotoğrafçısı Hannah McKay'a birinciliği getirdi.

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde de İzlanda'da bulunan Grindavik yakınlarındaki yanardağ patlamasını fotoğraflayan European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Anton Brink birincilik ödülünü kazandı.

Jüri, Agence France Press'li (AFP) fotoğrafçı Luis Tato'nun Doğu Afrika sellerinin etkilerini gözler önüne seren çalışmasını da "Seri Doğa ve Çevre" birincisi olarak belirledi.

Toplam 58 bin dolar ödül dağıtıldı

"Tekil Portre" birincisi Afganistan'daki kadınları konu alan portresi ile İtalyan fotoğrafçı Mauro de Bettio oldu.

Samar Abu Elouf, The New York Times için çalıştığı "Gazze Savaşı'ndan Kurtulanlar" başlıklı serisi ile "Seri Portre" kategorisi birinciliği elde etti.

2017-2024 yılları arasında yarışma jürisinde yer alan ve geçen aralık ayında hayatını kaybeden görsel anlatıcı Marion Mertens'in adının verildiği "Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödülü, Filistin'de yaşanan açlık sorununu çarpıcı biçimde ortaya koyan fotoğrafı ile Mahmoud Zaki Salem Issa'ya verildi.

Afgan kadınlar hikayelerini ele alan çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Valentina Sinis, "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birinci oldu.

Toplam 10 kategoride 30 ödül verilen yarışmada, 58 bin dolar ödül dağıtıldı. Ödül alan fotoğraflar, yurt içinde ve dışında düzenlenecek serginin yanı sıra her yıl hazırlanan fotoğraf albümünde yer alacak.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, istanbul, Filistin, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards 2025 Kazananları Açıklandı - Son Dakika

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