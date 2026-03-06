İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı - Son Dakika
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı

06.03.2026 19:16
Fatih'teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanında inşasına başlanan öğrenci yurdunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yurdun temel atma töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kurumun temelini atmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, burada çok yoğun bir çaba ve emeğin olduğunu belirtti.

Okula ilk kez geldiğini aktaran Göktaş, "Gerçekten de hem mimarisiyle hem de gençleriyle gurur duydum. Burada inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız gibi nice gençlerimiz yetişecek. Bu ülkeye, memlekete, bölgeye hizmet eden nice gençlerimiz buralardan çıkacak. Dolayısıyla bugün attığımız aslında sadece bir temel değil, gerçekten uzun soluklu bir vizyona, eğitime ve gençliğe yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yurt için yürütülen çalışmalara katkı sunanlara teşekkür ederek, temel atma töreninin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok kıymetli ismin yetişmesine ev sahipliği yapan okulda temelleri atılan yeni yurt binasının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesi için gayret gösterdiklerini belirten Kacır, "Teknolojinin bugünün dünyasında Türkiye'mizin sahip olması gereken en önemli, yarışta öne geçmemiz için belirleyici unsurlardan biri olduğunu değerlendiriyor ve bu gayretle çalışıyoruz. Ama dünyada olup bitene baktığımızda da şunu görüyoruz ki aslında dünya daha fazla teknolojiye muhtaç değil, dünya adalete ve merhamete hasret. Teknoloji insanlığın gelişme hızını tayin ediyor, belki ne kadar hızlı koşacağını belirliyor ama esasen insanlığın istikametini belirleyecek olan bizim insani, manevi değerlerimiz." diye konuştu.

Cahit Zarifoğlu'nun "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı" sözünü anımsatan Kacır, bu okulun Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi nice şahıslar yetiştirip, bir aşkı, davası olan Türk gençliğine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül de yurdun kent için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Allah birliğimizi daim etsin. Bu çalkantılı, savaş ve soykırım dolu zamanlarda daha güçlü, daha birlikte, daha müreffeh yarınlara ulaşmayı nasip etsin, bizlere yol açsın inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Okul müdürü Bayram Kefeli'nin dua etmesinin ardından protokol üyeleri butona basarak yurdun temelini attı.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

