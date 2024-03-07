İstanbul Sanayi Odası, endüstriyel tasarım sektörünü destekliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesinde endüstriyel tasarım sektörüne kapılarını açan İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP), sanayicilerle endüstriyel tasarımcıları bir araya getirdi.
İSO ETP açıklamasına göre, İSO Odakule'de düzenlenen "Sanayide Endüstriyel Tasarımın Gücü" ekinliğinde sanayi temsilcilerine ve endüstriyel tasarım sektöründen birçok önemli uzmana ev sahipliği yapıldı.
Etkinliğin sabah oturumunda, endüstriyel tasarımın Türkiye'deki potansiyeline ilişkin saha çalışmalarına dayanan bulguları içeren İstanbul Tasarım Raporu kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.
Dünya Tasarım Örgütü Avrupa Bölgesi Danışmanı, Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Başkanı ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkan Yardımcısı Sertaç Ersayın tarafından "Endüstriyel Tasarımın Gücü ile Global Pazarda Katma Değer Yaratmak" adlı sunum gerçekleştirildi.
Ayrıca etkinlik kapsamında, gazeteci ve ekonomi yazarı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde "Sanayide Endüstriyel Tasarımın Gücünü Kullanmak" isimli panel düzenlendi.
Türkiye sanayisinin geleceğinin şekillendirilmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen panelde, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan, Aniva Ev Ürünleri AŞ Genel Müdürü ve İF Tasarım Ödülü Sahibi Aynur Ayhan, Hidromek AŞ Tasarım Stüdyosu Müdürü Hakan Telışık konuşmacı olarak yer aldı.
Yeni iş fikirleri tartışıldı
"Sanayide Endüstriyel Tasarımın Gücü" etkinliğinin öğleden sonraki oturumunda ise sanayiciler ve endüstriyel tasarım sektör paydaşları, yeni iş fikirlerini ele almak ve işbirliklerini geliştirmek için bir araya geldi.
Kısa ikili görüşmeler şeklinde gerçekleşen işbirliği görüşmelerinde sanayiciler ve tasarımcılar yeni iş fikirlerini tartışırken, var olan iş ağlarını da geliştirme olanağı buldu.
İSO ETP'nin sanayicilerin ve endüstriyel tasarımcıların hizmetine sunduğu çevrim içi eşleşme altyapısı sayesinde, etkinlik süresince gerçekleşen işbirliği görüşmelerinin etkinlik sonrasında da sürdürülebileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Sanayi Odası, endüstriyel tasarım sektörünü destekliyor - Son Dakika
Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir.
Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenledi. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, MHP İlçe Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimlerin katıldığı açılış töreninde, kursiyerlerin eserleri sergilendi ve katılımcılara bilgi verildi. Sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini ve trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 594 kişi yaralandı ve 246 araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, 8 bin 576 kişi trafik eğitimlerine katıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı ve yapılan aramada çantasında 5 bin silah ve mermi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve mermilerin başka bir şirketten satın alındığı tespit edildi. Yakalanan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri, Burdur'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücüyü tespit etti. İhlal edilen kanun maddesi doğrultusunda her bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, bir sürücünün sürücü belgesi geri alındı.
Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, meclis üyelerine teşekkür etti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?