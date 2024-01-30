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İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısının şüphelilerine operasyon düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısının şüphelilerine operasyon düzenlendi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıyı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığını tespit ederek Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı. Operasyon anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul Sarıyer\'deki kilise saldırısının şüphelilerine operasyon düzenlendi
30.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 14:58
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İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırı sonrası şüphelilerin, araçla Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin Kübra Sokak'taki ikametlerine düzenlediği baskında, Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T'yi yakaladı.

Öte yandan, polis ekiplerinin operasyonu güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, polisin daireye baskın düzenlemesi ve şüphelilerin dışarı çıkarılması yer alıyor.

Kaynak: AA
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