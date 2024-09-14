İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı

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Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.

14.09.2024 11:23  Güncelleme: 18:14
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ'a karşı ortak bir operasyona imza attı. MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, 28 Ocak 2024'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatıov İstanbul'da yakalandı.

MİT'in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Solmatıov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ÖRGÜTLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Terörist Viskhan Soltamatıov'un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Örgüt üyesi ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin detaylar bilgiler verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE SALDIRI PLANLARI ENGELLENMİŞTİ

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

İstanbul Sarıyer\'deki Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı

İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı - Son Dakika

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