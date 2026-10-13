İstanbul savcılığı 163 şüpheliye gözaltı kararı verdi, 60 kişiye operasyon başlattı - Son Dakika
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İstanbul savcılığı 163 şüpheliye gözaltı kararı verdi, 60 kişiye operasyon başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütlerine yönelik soruşturmada 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Türkiye'deki 60 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlenirken, 35 sevkiyatta 10 tonu aşan uyuşturucu tespit edildi.

Uluslararası seviyede uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, Türkiye'de bulunduğu tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları kaydedilen açıklamada, "Yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Söz konusu suç örgütlerinin, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 35 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edilmiş, bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 10 tonun üzerinde olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Eylemlere iştirak ettiği tespit edilen 168 şüphelinin belirlendiği, şüphelilerden 29'unun başka suçlardan cezaevinde, 74'ünün de yurt dışında ve firari olduğu, 5'inin vefat ettiği, 60'ının ise Türkiye'de bulunduğu belirtilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak amacıyla haklarında kırmızı bülten çalışmasının başlatıldığı aktarılarak, "Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının suçtan elde ettiği gelirle iktisap ettiği ve devamında da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda 163 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 556 taşınmaza, 155 motorlu taşıta, 71 şirketin ortaklık payına el konulmuş olup, kapsamlı soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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