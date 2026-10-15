İstanbul Şile'de olumsuz hava koşulları 6 mahalleye ulaşan yolları trafiğe kapattı

İstanbul'un Şile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle kentte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Şile ilçesinde de yağışın olumsuz etkileri sürüyor. Karamandere, Korucuköy, Geredeli, Gökmaşlı, Üvezli ve Ubeyli mahallelerine ulaşımı sağlayan yollar devam eden yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için itfaiye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan yollarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.