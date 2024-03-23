İstanbul Şişli'de polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Şişli'de polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı

İstanbul Şişli\'de polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Yunus Ekibi'nden polis memuru Furkan Bor şehit oldu, Faruk Furkan Keleş yaralandı. Kazada yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

23.03.2024 01:50
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İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki Taşkışla Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yunus Ekibi'nden polis memuru Furkan Bor şehit oldu, Faruk Furkan Keleş yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi'ndeki Taşkışla Caddesi'nde seyir halinde bulunan yunus ekibinin virajı alamaması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki polis memuru, 112 ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Kazada yaralanan polis memuru Faruk Furkan Keleş'in tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şehit Furkan Bor için saat 10.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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