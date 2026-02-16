İstanbul Spor Filmleri Festivali Finalistleri Açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali"nin belgesel ve kısa film finalistleri açıklandı.

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın öncülüğünde hayata geçirilen festival, 26-29 Mart arasında İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştirilecek.

Festivalde bu sene kısa film seçkisi, sporun bireysel mücadelelerden toplumsal baskılara, kimlik arayışından dayanışmaya uzanan çok katmanlı anlatılarını bir araya getirecek.

Finale kalan kısa filmler arasında Kanada yapımı "A Good Day Will Come", ABD yapımı "Breaking The Tide" ve "Untouchable", Filipinler yapımı "G!", Hollanda yapımı "Inundation", İtalya yapımı "JAI" ve "The Champion's Mural" ile İngiltere yapımı "The Fight" yer alıyor.

Belgesel seçkisi ise bu yıl sporun yalnızca fiziksel bir mücadele değil, kimlik, aidiyet, dayanıklılık ve dönüşüm alanı olduğunu farklı coğrafyalardan hikayelerle ortaya koyuyor.

Seçkide Türkiye yapımı "Abstract", ABD yapımı "Best Day Ever", Almanya ve İspanya ortak yapımı "Kick Off", Fransa yapımı Run Again, Litvanya yapımı "Sandra: The Drift Queen", Brezilya yapımı "Taina, İtalya ve Senegal ortak yapımı "The Madmen Coach" ve Uruguay yapımı "Una Familia Olimpica" finale kaldı.

Festivaldeki gösterimler ve söyleşilere ilişkin bilgi "www.isff.com.tr" adresinden edinilebilir.