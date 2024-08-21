İstanbul Sultangazi'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Sultangazi'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 232 bin 250 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta, S.R'nin, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle verilen IBAN numarasına 232 bin 250 lira göndererek dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen R.Ö'yü (45) yakaladı.

Şüphelinin 2 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. adliyeye sevk edildi.