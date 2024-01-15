Değişim Grubu, İstanbul Tabip Odası seçimi için manifestosunu duyuracak

Kendilerine "Değişim Grubu" adını veren doktorlar, nisan ayında yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimi için 4 Şubat'ta manifestosunu duyuracak.

Gruptan yapılan açıklamada, "güçlü oda, güçlü hekim" ve "önce hekim, öncü hekim" sloganlarıyla yola çıkıldığı belirtildi.

Kendilerine "Değişim Grubu" adını veren doktorların birikmiş sorunlara cevap olabilmek için İstanbul Tabip Odasına değişimi getirmek istediği kaydedilen açıklamada, Tabip-Sen, Hekim-Sen, Hekim Hakları Derneği, Türkiye Sağlık STK'ları Platformu ve Cumhuriyetçi Hekimler Grubu gibi sendika ve STK'lerin nisanda yapılacak seçimler için Şişli'de bir araya geldiği, Dr. Ahmet Erçek'in öncülüğünde çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, toplantıya, sendika ve STK temsilcilerinin yanı sıra İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görev yapan doktorların katıldığı kaydedilerek, grubun İstanbul Tabip Odası seçimi için manifestosunu 4 Şubat Pazar günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Tabip Odası Başkan adayı Dr. Erçek, İstanbul Tabip Odasının, meslektaşlarının beklentilerini karşılayan, gerçek bir meslek örgütü olduğunu hissedecekleri bir oda olması için çalıştıklarını belirtti.

Odanın geldiği durumdan tüm hekimler gibi kendilerinin de muzdarip olduklarına dikkati çeken Erçek, "Ne yazık ki biriken sorunlar çözülmüyor. Biz, daha çoğulcu ve katılımcı bir oda için geliyoruz. Mesleğimizin hak ettiği itibarı yeniden kazanması adına hekim örgütleriyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Değişim Grubu'nun bir parçası olacağız"

Cumhuriyetçi Hekimler Grubu İkinci Başkanı Dr. Hikmet Çevik ise değişimin bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde Değişim Grubu'yla hareket edeceklerini aktaran Çevik, şöyle devam etti:

"Hekimlik hayatını ve hekimlik ortamını daha iyi hale getirmek için bu değişim büyük önem arz ediyor. Sağlık ortamı önemli günlerden geçiyor. Şiddet, aşırı iş yükü, hepimizin, tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu. Biz bu değişimle tüm bu sorunları çözmeyi vadediyoruz. Şartlar artık oluştu ve bu sorunları çözmenin yolu da etkin bir Tabip Odası yönetimiyle mümkün. Bu nedenle biz de Cumhuriyetçi Hekimler olarak Değişim Grubu'nun bir parçası olacağız."

Türkiye Sağlık STK'ları Platformu adına açıklama yapan Dr. Muhammet Atak da kadim bir meslek olan hekimlik için daha iyi neler yapılabileceğini konuşmak adına bir araya geldiklerini dile getirdi.

Meslekle alakalı birtakım sıkıntılar olduğunu kaydeden Atak, "Tüm bu sorunların çözümünde mesleğimizi temsil makamında olan STK'lerin ve odaların, bu alanda daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Biz de tam bu noktada dertli hekimler olarak bu yönde çalışma yapmayı kendimize hedef olarak belirledik." değerlendirmesini yaptı.