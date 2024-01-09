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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: 8+1 taksi sahiplerinin camları kırmasını tasvip etmiyoruz - Son Dakika
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: 8+1 taksi sahiplerinin camları kırmasını tasvip etmiyoruz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sırasında yaşanan arbedede 8+1 taksi sahiplerinin tesisin camlarını kırmasını tasvip etmediklerini belirtti. Aksu, UKOME toplantısında 4+1'e dönüşüm konusunun gündeme alınmasına tepki gösteren taksicilerin, Taksimetre zammını protesto etmediklerini vurguladı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: 8+1 taksi sahiplerinin camları kırmasını tasvip etmiyoruz
09.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:43
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sırasında dışarıda yaşanan arbedede 8+1 taksi sahiplerinin, toplantının yapıldığı tesisin camlarını kırmasını tasvip etmediklerini belirtti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) UKOME Temsilcisi de olan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan UKOME toplantısının gündeminde taksici esnafını ilgilendiren iki önemli konunun olduğunu aktardı.

Bunlardan birinin UKOME toplantısında minibüsten 8+1 sarı siyah taksiye dönüşen araçların, 4+1 sarı taksiye dönüşüm konusu olduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti:

"UKOME toplantısında 4+1'e dönüşüm konusu, ocak ayı içerisinde yapılacak alt komisyona gönderildi ve şubat ayı içerisinde yapılacak UKOME toplantısının gündemine alınmasına karar verildi. UKOME'nin bu kararına dışarıda bekleyen 8+1 sarı siyah taksiye dönüşen taksici esnafı hiç tasvip etmediğimiz nahoş olaylara sebebiyet vermiştir. 2022 yılı içerisinde 1755 adet minibüs, dönüştükleri günden bugüne kadar müşteri bulamadıkları için para kazanamaz ve araçlarının masraflarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle tepki göstermişlerdir."

Aksu, "Taksimetre zammını beğenmeyen taksiciler taşkınlık yaptı" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "8+1 sarı siyah taksiye dönüşen esnafımızın UKOME'nin aldığı karara olan tepkisiydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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