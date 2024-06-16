İstanbul-Tekirdağ kara yolunda Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul-Tekirdağ kara yolunda Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında sürücüleri uyarıyor. Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

16.06.2024 11:07
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İstanbul- Tekirdağ kara yolunda Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul-Tekirdağ kara yolunda Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğu - Son Dakika

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