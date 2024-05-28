İstanbul TEM Otoyolu\'nda 10 araç karıştı, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden Adem G. idaresindeki freni boşalan 34 FİP 065 plakalı kamyon, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirlerine çarpmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada kamyondaki Melih G. ile başka bir araçtaki Harun G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.
Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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