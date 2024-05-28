İstanbul TEM Otoyolu'nda 10 araç karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul TEM Otoyolu'nda 10 araç karıştı, 2 kişi yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu\'nda 10 araç karıştı, 2 kişi yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu ancak araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

28.05.2024 16:19
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden Adem G. idaresindeki freni boşalan 34 FİP 065 plakalı kamyon, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirlerine çarpmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada kamyondaki Melih G. ile başka bir araçtaki Harun G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Bahçeşehir, İstanbul, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul TEM Otoyolu'nda 10 araç karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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