İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Güvenli gıda için topyekun mücadele gerekiyor - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Güvenli gıda için topyekun mücadele gerekiyor

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Güvenli gıda için topyekun mücadele gerekiyor

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, güvenli gıda konusunda tüm insanlığı ilgilendiren bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirtti. Üretici, tüketici, gıda sanayisi, perakendeci, üniversiteler, STK'ler ve kamu otoritelerinin sorumluluklarına dikkat çeken Kopuz, gıda arz güvenliği ile birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Kopuz, güvenilir gıdanın sürdürülebilir üretim ve adil paylaşım ile ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

06.06.2024 12:39
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İstanbul Ticaret Borsası (İSİTB) Başkanı Ali Kopuz, tüm insanlığı ilgilendiren güvenli gıda konusunda topyekun bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Üretici, tüketici, gıda sanayisi, perakendeci, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları (STK) ile ürün standartlarını belirleyen ve denetimini yapan kamu otoritelerine ayrı ayrı sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullandı.

Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Gıda Güvenilirliği konusunun, gıda sektöründen çok daha fazlasını, hatta tüm insanlığı doğrudan ilgilendirdiğini belirten Kopuz, "Standart ve yönetmeliklere uygun, kaliteli, sağlıklı, pestisit gibi insan sağlığına zararlı tarım ilacı kalıntılarından ari güvenilir gıda, meselenin bir yönüyken tüketiciye doğru bilgi veren etiketler, reklamlar ve sağlıklı ambalajlama da diğer boyutu." değerlendirmesinde bulundu.

Konunun, gıda arz güvenliği ile birlikte ele alınması gerektiğini dile getiren Kopuz, yeterli gıda arzının yani arz güvenliğinin tesis edilemediği bir dünyada, insanlığın güvenilir gıdaya erişiminin de beklenemeyeceğini belirtti.

Tüm insanlığı ilgilendiren güvenli gıda konusunda topyekun bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu aktaran Kopuz, üretici, tüketici, gıda sanayisi, perakendeci, üniversiteler, STK'ler ile ürün standartlarını belirleyen ve denetimini yapan kamu otoritelerine ayrı ayrı sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak gıda sektörünün temsilcisi üyelerimizle birlikte bu konuya büyük önem veriyoruz. Borsa olarak gerek yaptığımız açıklamalarla gerek Güvenilir Ürün Platformu ile düzenlediğimiz toplantılarda bu konuyu merkeze alıyor, kamuoyu oluşturmaya çabalıyoruz. Bu kapsamda, bu ayki 'Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor' toplantımızda 'Türkiye'de Ürün Güvenliğ' konusunu ele alacağız. Bu sene Dünya Gıda Güvenilirliği Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 'Beklenmeyen durumlara hazırlıklı olmak' temasıyla düzenleniyor. Dünya küresel bir köye dönüşüyor olsa da hala çok büyük ve gıda sorunu farklı boyutlarda yaşanıyor."

Ali Kopuz, sanayileşmiş zengin ülkelerde güvenilir gıda ve sofradaki israfın öne çıktığını, fakir ülkelerde yeterli gıda ve tarladan sofraya kadar olan süreçteki gıda kaybının büyük bir sorun olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öte yandan Gazze gibi kuşatma altında büyük bir zulme maruz kalan bölgelerde ise sadece temel gıdalara ulaşım değil, en temel insan hakkı olan hayat hakkı bile insanların elinden alınmış durumda. İnsanlık tarihi başta gıda ve enerji olmak üzere kaynakların paylaşım mücadelesinden ibarettir. Bu nedenle güvenilir gıdadan, sürdürülebilir üretim ve adil paylaşımın ayrı düşünülemeyeceği bilinciyle gıda çözümleri üretmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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