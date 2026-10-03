İstanbul'u Koşuyorum nedeniyle Yenikapı'da bazı yollar yarın 6 saat trafiğe kapanacak - Son Dakika
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İstanbul'u Koşuyorum nedeniyle Yenikapı'da bazı yollar yarın 6 saat trafiğe kapanacak

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İstanbul\'u Koşuyorum nedeniyle Yenikapı\'da bazı yollar yarın 6 saat trafiğe kapanacak
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İBB ve Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü Yenikapı parkurunda yapılacak. 7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı 5K ve 10K yarışları nedeniyle Tarihi Yarımada'daki bazı yollar 06.00-12.00 arasında trafiğe kapatılacak.

(İSTANBUL) - Yenikapı parkurunda düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle 4 Ekim Pazar günü (yarın) bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle İstanbul'un Tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

BAZI YOLLAR 6 SAAT KAPALI KALACAK

Buna göre, yarın 06.00-12.00 saatleri arasında Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

KOŞU SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa saat 09.15'te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'u Koşuyorum nedeniyle Yenikapı'da bazı yollar yarın 6 saat trafiğe kapanacak - Son Dakika
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