İstanbul'u Sevmek Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İstanbul'u Sevmek Sergisi Açıldı

İstanbul\'u Sevmek Sergisi Açıldı
29.05.2025 09:31
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Dr. Nevzat Yıldırım'ın 'İstanbul'u Sevmek' sergisi, tarihi yapılarla dolu 20 fotoğraf sunuyor.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın, şehrin ikonik özellikli tarihi yapılarına odaklanan " İstanbul'u Sevmek" sergisi izlenime sunuldu.

Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan sergide, sanatçının 20 eseri yer alıyor.

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklama yapan Yıldırım, serginin uzun yıllara dayanan derin bir İstanbul sevgisinin, kadim şehre duyulan aidiyet hissinin dışavurumu olduğunu söyledi.

Yıldırım, "İstanbul'u Sevmek" temasının, şehre bağlılığının görsel bir ifadesi olduğunu dile getirerek, "İstanbul, metropol bir şehir olarak dünyanın her yerinde tanınıyor. Tarihi, doğal ve kültürel zenginliğiyle yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, içinden deniz geçen, tarihin canlı bir şahididir. Bu yönüyle İstanbul'un ikonik yapılarının, alışılmış sahnelerden ziyade farklı ve mevsimsel etkilerle çekilmiş karelerini bir araya getirdim." ifadelerini kullandı.

Sergide, 2008-2025'te çekilmiş 20 fotoğrafın görülebildiğini belirten Yıldırım, "Bu eserlerde, tıpkı Ara Güler'in 1950'lerde yaptığı gibi, İstanbul'un bugünkü halini sanatsal bir yorumla anlatmaya çalıştım." dedi.

"Sergiyi yurt dışında da açmak istiyorum"

Nevzat Yıldırım, İstanbul'un uluslararası imajının sanatsal düzeyde yeterince temsil edilmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İnternette bir arama motorunda İstanbul'u görseller üzerinden arattığınızda, sizi karşılayan görüntüler şehrin ruhunu yansıtmaktan çok uzak. Ancak Paris ya da Londra için aynı aramayı yaptığınızda karşınıza çıkan fotoğraflar son derece sanatsal, etkisi yüksek ve estetik karelerdir. Oysa İstanbul çok daha derin, çok daha köklü bir kültüre ve tarihi güzelliklere sahip. Bu yüzden bu sergiyi yurt dışında da açmak, yalnızca İstanbul'a özgü duyguları barındıran fotoğraf karelerini dünya kamuoyuna sanatın diliyle göstermek istiyorum. Çünkü bu kadim şehir, çok daha zengin bir anlatıyı hak ediyor. Ancak bunu herhangi bir sanatçının tek başına yapabilmesi pek mümkün değil, belli işbirlikleri ve destekler gerekiyor."

Şehri tanımanın en etkili yolunun yürümek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İstanbul'u kısa ziyaretlerle anlamak zor. Burası çok katmanlı bir kent. Bu sergideki estetik fotoğraflarla görülen rafine anlatım, şehri keşfetmek isteyenler için rehber niteliğinde olabilir. İstanbul'u Üsküdar Salacak'ta, Fatih Suriçi'nin tarihi sokaklarında yürüyerek keşfetmek apayrı bir güzellik. Şehri anlamak için dikkatle görmek gerekir." dedi.

"Bu kareler öyle kolayca bir çırpıda üretilemiyor"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ozan Bilgiseren de bu projenin uzun süredir hayata geçirilmek istendiğini ifade etti.

Bilgiseren, Yıldırım'ın fotoğraflarını hem estetik hem de içerik açısından güçlü bulduğunu söyleyerek, "Bu kareler kentin belleğine dair son derece önemli kayıtlar. İstanbul'da yaşarken günlük telaşede çoğu zaman bu mega kentin keyfini çıkaracak fırsatı bulamıyoruz. Fotoğrafçılar bu duyguyu bizim adımıza yaşatıyor ve eserleriyle gelecek kuşaklara aktarıyor." diye konuştu.

Eserlerin üretim sürecinde büyük emek harcandığına işaret eden Bilgiseren, "Bu kareler öyle kolayca, bir çırpıda üretilemiyor. Büyük bir titizlikle doğru ışığın, mevsimin, açının, kimi zaman özel ekipmanın seçilerek projenin planlandığı niş bir çalışma. Bazen bir cami şerefesinden, çoğu zaman bir binanın tepesinden çekilen fotoğraflar bunlar. Yüksek seviyede fotoğrafik bilgi, teknoloji ve sabır gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"Sergi gençler için de ilham olabilir"

Ozan Bilgiseren, İstanbul'un, gelecekte nasıl anılacağına dair devamlılık gerektiren bir anlayışla fotoğraflanmasının önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün Ara Güler'i konuşuyoruz. Peki sonra ne olacak? Ara Güler kendi döneminin İstanbul'unu belgelerken nasıl bir tanıklık yaptıysa, biz de bugünün İstanbul'unu kayda geçirirken aynı disiplini korumalıyız. Bu belleğin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi için genç kuşakların da düzenli ve bilinçli olarak fotoğraf üretimi yapması gerekiyor. Çünkü fotoğrafçılar daimi olarak kendi dönemlerine tanıklık yapar. Bu nedenle sergi gençler için de ilham olabilir."

TFV'nin fotoğraf kültürüne önemli katkılar sunduğunu kaydeden Bilgiseren, "Türkiye Fotoğraf Vakfı, İstanbul'da sadece vakıf anlamında bir kuruluş değil, kültür ve sanatın ev sahipliğini yapan, fotoğraf sanatının habitatını genişleten önemli bir merkezdir. Burayı etkinlik günlerinde ziyaret etmek fotoğrafsever bir kitleyle tanışıklık imkanı sunar." diye konuştu.

Sergi bir ay boyunca görülebilecek

Açılışta, sanatçı Yıldırım ile küratör Bilgiseren'in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Ardından katılımcılara, sanatçının, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayımlarından çıkan "İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası" isimli kitabı hediye edildi. Daha sonra katılımcılar, sergi alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa, TFV Başkanı Murat Aydın, FOTON Derneği Kurucu Üyesi Ahmet Tanın Helvacı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak ve hattat Mehmet Arif Vural'ın yanı sıra akademi, sanat ve iş dünyasından davetliler ile çok sayıda fotoğrafsever katıldı.

Yıldırım'ın 17 yıl boyunca üzerinde çalıştığı projenin özel bir seçkisini sunan sergi, haziran sonuna kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'u Sevmek Sergisi Açıldı - Son Dakika

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