İstanbul Oda Müziği Festivali Sona Eriyor

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4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek iki konser ve bir atölyeyle sona erecek.

İBB Kültürün düzenlediği, viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festivalde, oda müziği topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi, 16 Eylül'de "Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar" başlıklı bir atölye gerçekleştirecek.

Grup üyeleri, flüt, obua, klarnet, fagot ve kornonun ses dünyasını çocuklar ve gençlerle paylaşmanın yanı sıra enstrümanların tarihini ve gelişimini kısa örnekler eşliğinde sunacak.

Topluluk, 17 Eylül'de Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ile CRR Konser Salonu'nda konser verecek. Konserde, Prokofiev'in "Romeo and Juliet" adlı eseri Kıvanç Fındıklı'nın aranjesiyle yorumlanacak.

Festivalin 18 Eylül'de CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek kapanış konserinde, ünlü yaylı dörtlüsü Quatuor Ebene sahne alacak. Konserde Joseph Haydn, Benjamin Britten ve Ludwig van Beethoven'ın eserlerinden oluşan bir program sunulacak.