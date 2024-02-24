İstanbul Ümraniye\'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ve 2 kızını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ve 2 kızını silahla öldüren şüpheli tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, Yasemin Ü. ile eski eşinden olan kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi (57) yakalamak için çalışma yaptı.
Ekipler, cinayetlerin ardından telefonunu kapatıp kaçan Suat G'nin aracını terk ettiğini, sonrasında da başka birinin araçla gelip şüpheliyi aldığını belirledi.
Zanlının Kartal Karlık Mahallesi Soğanlık Caddesi'ndeki F.D'nin işlettiği spor salonunda olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Suat G'yi 3 silah, 6 şarjör, pasaport ve yüklü miktarda dövizle yakaladı.
Suat G'nin ifadesinde, "kendisini kaybettiğini, eşinin kendisine küfrettiğini, kızlarının sözünü dinlemediğini, onları kendisinin değil uzaylıların öldürdüğünü söylediği" öğrenildi.
Suat G'yi spor salonuna götüren F.D. ise ifadesinde, "Suat G. telefonla arayarak beni yanına çağırdı. Aracımla onu aldım ve spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu." beyanında bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Suat G, basın mensuplarının cinayetleri neden işlediğine yönelik sorusu üzerine "Kimseyi öldürmedim, uzaylılar öldürdü." dedi.
Suat G. ve F.D, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Suat G, yaklaşık 6 yıldır uzaylıların kendisine musallat olduğunu ileri sürerek, "Onlar sizin bizim gibi insan kılığındadır. Yakalandığım spor salonunda, yanımdaki çantadan çıkan 3 tabancayı uzaylılar ile savaşmak için bulunduruyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.
Savcılık, şüpheli Suat G'yi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti, F.D'nin ise işlemleri sürüyor.
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