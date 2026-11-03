İstanbul Ümraniye\'de Finans Merkezi\'ndeki binaya yıldırım düştü, o anlar görüntülendi

İstanbul Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, o anlar görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ümraniye'deki Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım isabet etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul genelinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
Kaynak: DHA
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