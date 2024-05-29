İstanbul Ümraniye'de sosyal medyada havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de sosyal medyada havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye\'de sosyal medyada havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de, sosyal medyada paylaşılan havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin yapılan inceleme sonucunda, B.A. ve U.A. isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlılar, Ümraniye'de yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak, haklarında başlatılan soruşturma sonrasında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

29.05.2024 10:55
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İstanbul Ümraniye'de, sosyal medyada yer alan havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 26 Mayıs'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki havaya ateş açanlara ilişkin inceleme yaptı.

Görüntüleri sosyal medyada B.A'nın paylaştığı, kuzeni U.A'nın kurusıkı tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Kullandıkları tabancayla Ümraniye'de yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

"Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan haklarında soruşturma başlatılan B.A. ve U.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İnceleme, Ümraniye, İstanbul, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Ümraniye'de sosyal medyada havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de sosyal medyada havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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