İstanbul Ümraniye\'de sosyal medyada havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de, sosyal medyada yer alan havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 26 Mayıs'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki havaya ateş açanlara ilişkin inceleme yaptı.
Görüntüleri sosyal medyada B.A'nın paylaştığı, kuzeni U.A'nın kurusıkı tabancayla ateş açtığı belirlendi.
Kullandıkları tabancayla Ümraniye'de yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
"Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan haklarında soruşturma başlatılan B.A. ve U.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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