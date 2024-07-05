İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili - Son Dakika
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İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla'da kısa süreli sağanak etkili oldu. Beykoz Kavacık Mahallesi'nde vatandaşlar sağanak nedeniyle korunaklı yerlere sığındı. Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ve Boğaz çevresinde aralıklarla yağış görüldü. Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

05.07.2024 14:04
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İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili oluyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Beykoz Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde de sağanak nedeniyle vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise başta Sarıyer olmak üzere Boğaz ve çevresinde aralıklarla yağış görüldü. Fatih'te de bazı bölgelerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerleyebildi. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili - Son Dakika
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