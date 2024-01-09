 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

İstanbul\'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili
09.01.2024 - 12:01,
Abone Ol

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Yakası, Kağıthane, İstanbul, Pendik, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement