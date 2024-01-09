İstanbul\'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.